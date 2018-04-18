Спасти сердечко: маленькому Саше требуется операция

Всего 297 тысяч рублей могут спасти жизнь 10-месячного Саши. У него сразу четыре аномалии в сердце. От обычного смеха мальчик может просто задохнуться. Деньги на операцию собирает благотворительный фонд «Детские сердца». Помочь может каждый зритель телеканала «МИР»

Инна, помогает братику как может. Тот не сидит. Слишком слабые мышцы она поддержит. Ему нельзя плакать — иначе задохнется, она рассмешит. Малышка хочет ходить в сад, вот и сейчас играет в воспитательницу, но ей нельзя. Вдруг сама заболеет и Сашу заразит. Для него простуда может стать роковой. И в свои неполные три Инна это знает.

Все началось со странных шумов в сердце. Врачей они насторожили еще в роддоме. А в три месяца Татьяна узнала горькую правду. Сразу четыре аномалии поселились в одном маленьком сердечке ее сына.

«Для нас это был шок. Мы до конца не понимали. Мы даже не могли смириться с этим, наверное изначально. Потому что подключились, естественно, все», — рассказала мама Саши Татьяна Ангели.

Муж Татьяны нашел вторую, а потом и третью работу. Приехала бабушка. Семья Ангели — граждане Молдовы. Потому счета за лечение здесь, в России, для них космические. На родине было б легче. Да как туда вернуться?

«Наш врач-кардиолог сказал — рисковать не надо. Ребенок, даже если у него внешнее состояние стабильное, то ребенок тяжелый. То есть в любой момент может быть приступ», — сказала Татьяна.

Саше всего десять месяцев, но жизнь его расписана по минутам. Три раза в день таблетки, через день походы ко врачу, череда бесконечных анализов. В четыре месяца его впервые прооперировали. Он стал ровней дышать, перестал синеть от малейшей нагрузки. Врачи тогда спасли жизнь и подарили надежду, но сейчас она снова тает.

«Для того, чтобы он жил полноценной жизнью. Для того, чтобы сердце можно было починить совершенно полностью, нам необходимо собрать 290 тысяч», — сказала директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант.

У семьи Ангели таких денег, конечно, нет. Все уходит на лекарства. Помочь Саше можете вы, наши зрители. Для этого нужно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 7195. К операции готовы все: врачи, Саша, его семья. Пока все упирается в деньги. А время уходит.

У Инны тоже на братика большие планы. Бегать, играть и наконец пойти в сад. Вместе.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ