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Курганцы отремонтировали автомобиль оперного певца — путешественника из Франции бесплатно
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Курганцы отремонтировали автомобиль оперного певца — путешественника из Франции бесплатно 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Жители Кургана помогли отремонтировать автомобиль французу, который путешествует из Парижа в Японию. О подробностях происшествия рассказал Олег Матросов, который случайно наткнулся на иностранца у ТЦ «Звездный», пишет портал ura.ru.
«У его машины потек антифриз, проблема в том, что таких деталей на Land Rover у нас нет», — рассказал курганец.
Вокруг иностранца, которого прозвали «Пьер Ришар», сразу же собрались желающие помочь. В итоге нашли мастерскую, где для него сварили необходимую деталь. Денег с француза за работу брать не стали. «Пусть у него от Кургана останутся хорошие впечатления», — отметил Олег.
Несмотря на языковой барьер, француз немного сумел рассказать о себе. По его словам, он оперный певец, работавший в одном из театров Франции. Сейчас он решил путешествовать по миру и мечтает объехать земной шар.
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