Курганцы отремонтировали автомобиль оперного певца — путешественника из Франции бесплатно

Жители Кургана помогли отремонтировать автомобиль французу, который путешествует из Парижа в Японию. О подробностях происшествия рассказал Олег Матросов, который случайно наткнулся на иностранца у ТЦ «Звездный», пишет портал ura.ru.

«У его машины потек антифриз, проблема в том, что таких деталей на Land Rover у нас нет», — рассказал курганец.

Вокруг иностранца, которого прозвали « Пьер Ришар », сразу же собрались желающие помочь. В итоге нашли мастерскую, где для него сварили необходимую деталь. Денег с француза за работу брать не стали. «Пусть у него от Кургана останутся хорошие впечатления», — отметил Олег.

Несмотря на языковой барьер, француз немного сумел рассказать о себе. По его словам, он оперный певец, работавший в одном из театров Франции. Сейчас он решил путешествовать по миру и мечтает объехать земной шар.