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«Мой ГУЛАГ». В Екатеринбурге снимут фильм о «врагах народа»
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«Мой ГУЛАГ». В Екатеринбурге снимут фильм о «врагах народа» 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Государственный музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти проведёт съемки интервью с жителями Екатеринбурга, пережившими массовые репрессии, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как рассказали организаторы, с 27 апреля по 6 мая 2018 года очевидцы тех событий поделятся воспоминаниями, как были репрессированы их родственники, и какие тяготы им пришлось пережить из-за родства с «врагами народа». Беседы со свидетелями эпохи будут записаны в рамках проекта «Мой ГУЛАГ» — уникального архива видеовоспоминаний, объединённых темой репрессий. Из полученных материалов будут созданы фильмы, которые станут частью экспозиции музея и передвижных выставок. Их также разместят в Интернете и покажут в кинотеатрах.
На данный момент сотрудники Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа уже записали более 150 интервью. Среди героев проекта — бывшие узники лагерей, дети расстрелянных родителей, дети, рождённые в лагерях, отнятые у родителей и нашедшие свои семьи только спустя десятилетия.
«К сожалению, с каждым днём свидетели трагических событий уходят в силу преклонного возраста, и большинство из них не оставляют нам, потомкам, своих воспоминаний, своего взгляда на происходившее, — отмечает директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов. — Поэтому фиксация рассказов очевидцев на видео — крайне важная и актуальная задача. Сейчас мы, прежде всего, обращаемся к тем, чьи родственники или близкие прошли через репрессии и готовы поделиться своими историями. Запись подобных интервью позволит сохранить важнейшие страницы семейной истории и увидеть её в контексте истории страны».
Помимо интервью с репрессированными сотрудники музея записывают воспоминания людей, работавших в системе НКВД, а также их родственников. Это конвоиры, принимавшие участие в депортации, сотрудники лагерей, дети начальников лагерей и дети вольнонаемных работников ГУЛАГа. По регионам России и зарубежья музеем были разработаны специальные методические рекомендации по самостоятельной видеосъёмке, а также техническое задание для профессиональных съёмочных групп.
Проект «Мой ГУЛАГ» приглашает жителей Екатеринбурга к сотрудничеству. Для записи интервью необходимы респонденты, которые пережили сталинские репрессии и хотели бы рассказать историю своей жизни. Участниками проекта могут стать и дети репрессированных — люди, которые имеют личные воспоминания об аресте или депортации своих родственников, кто готов рассказать, как репрессии повлияли на их судьбу.
Респондентами проекта «Мой ГУЛАГ» могут стать и бывшие работники системы НКВД — сотрудники лагерей, дети начальников и вольнонаемных сотрудников ГУЛАГа. Желающие присоединиться к записи видеоинтервью для Музея истории ГУЛАГа (Москва) могут получить методические рекомендации или оставить заявку на съёмку, обратившись в Студию визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа: mygulag@gmig.ru. Можно также связаться с региональным куратором проекта «Мой ГУЛАГ» Анной Ветровой vetrova@gmig.ru.
Стоит также отметить, что проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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