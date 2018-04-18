Мэр Пензы поручил уволить директора МАУ «Детское и лечебное питание»

Такое решение было принято по итогам проверки, в ходе которой правоохранительные органы выявили серьезные нарушения в работе «молочной кухни», передает пресс-служба администрации города.

В ходе проверки выяснилось, что закупка молока и реализация продуктов детского питания проводились через посредника, что неизменно привело к удорожанию реализуемых продуктов.

«Несмотря на то, что директору предприятия было объявлено замечание за нарушения в организации закупок, в МАУ «Детское и лечебное питание» от прежней схемы проведения закупок не отказались. Выяснилось также, что юрист учреждения является супругой руководителя компании — посредника, через которую закупается молоко и продаются молочные продукты», — сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина

Глава администрации города поручил начальнику отдела муниципальной службы и кадров Наталье Ипатовой прекратить трудовые отношения по утрате доверия с директором МАУ «Детское и лечебное питание» Татьяной Еськиной.

«Сейчас необходимо обеспечить бесперебойную работу учреждения — потребители не должны пострадать», — подчеркнул градоначальник.

Фото: пресс-служба администрации Пензы