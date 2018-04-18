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Мэр Пензы поручил уволить директора МАУ «Детское и лечебное питание»
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Мэр Пензы поручил уволить директора МАУ «Детское и лечебное питание» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Такое решение было принято по итогам проверки, в ходе которой правоохранительные органы выявили серьезные нарушения в работе «молочной кухни», передает пресс-служба администрации города.
В ходе проверки выяснилось, что закупка молока и реализация продуктов детского питания проводились через посредника, что неизменно привело к удорожанию реализуемых продуктов.
«Несмотря на то, что директору предприятия было объявлено замечание за нарушения в организации закупок, в МАУ «Детское и лечебное питание» от прежней схемы проведения закупок не отказались. Выяснилось также, что юрист учреждения является супругой руководителя компании — посредника, через которую закупается молоко и продаются молочные продукты», — сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.
Глава администрации города поручил начальнику отдела муниципальной службы и кадров Наталье Ипатовой прекратить трудовые отношения по утрате доверия с директором МАУ «Детское и лечебное питание» Татьяной Еськиной.
«Сейчас необходимо обеспечить бесперебойную работу учреждения — потребители не должны пострадать», — подчеркнул градоначальник.
Фото: пресс-служба администрации Пензы
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