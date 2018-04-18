Российские инновации и лучшие зарубежные практики — основной тренд SAPE 2018

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. Пул иностранных экспонентов включил 33 компании из 13 стран. Впервые стенды участников размещались не только в выставочном зале, но и в галерее ГМЦ. Основным трендом SAPE 2018 стала презентация инновационных продуктов российского производства, в том числе созданных в рамках программы локализации производства.

Среди новинок, представленных посетителям, интеллектуальные системы управления бизнесом в области охраны труда и безопасности производства, респираторные комплексы и маски, дерматологические средства индивидуальной защиты (СИЗ), высокотехнологичные материалы, созданные с использованием арамидных и карбоновых элементов и многое другое.

10 апреля состоялся осмотр экспозиции заместителем министра труда и социальной защиты Г. Лекаревым и директором департамента условий и охраны труда В. Коржом. Представители министерства отметили высокий уровень отечественных разработок. «Исследовательские лаборатории компаний-экспонентов „выдают“ действительно новейшие решения и постоянно сокращают путь от производителей до потребителей. Особенно важно, что все российские разработки сертифицированы в соответствии с международными стандартами», — подчеркнул Григорий Лекарев.

Лучшие разработки, выведенные на рынок в 2017 году и представленные в экспозиции, участвовали в конкурсной программе премии «Лучший инновационный продукт российского рынка средств индивидуальной защиты 2017 года». Премия организована порталом Гетсиз.ру — главным информационным партнером выставки. В работе жюри принял участие Владимир Затынайко — генеральный директор АО «Электрификация», компании-организатора SAPE 2018.

Отмечая гемостатическое средство ГЕПОГЛОС от компании «СпецКомплект», В. Затынайко подчеркнул: «Это полностью отечественная разработка, включая химическую формулу вещества. Учитывая простоту применения даже в самых сложных условиях, ГЕПОГЛОС имеет широкий спектр применения: от войск и медицины катастроф до использования на социальных объектах. Презентация таких продуктов на SAPE (а многие производители специально готовятся именно к нашей выставке) говорит о динамичном развитии исследовательских работ и производства СИЗ в России. И на сегодняшний день уже существуют такие продукты, которые востребованы на международных рынках».

Одной из компаний, представляющих отечественные разработки в Европе, Бразилии и в Китае является компания Skincare, постоянный партнер выставки. Инновационные линейки дермоСИЗ Handis и FoodPro, предназначенные, соответственно, для стерилизации рук и работы с продуктами питания, привлекли внимание не только профессионалов, но и прессы. Не осталась без внимания и линейка Office Bloom, адресованная работникам, чье основное время проходит у компьютеров.

Большой интерес вызвали СИЗ и технологии таких компаний как 3М Россия, Восток-Сервис-Спецкомплект, Пери, Энергоконтракт, Манипула, Дельта плюс, РОСОМЗ, Виртекс, Техноавиа, Honeywell, Ansell, Visitech, DuPont, UVEX, Dräger, Moldex, Спецкомплект, Аргус Спектр, Vending Box и др.

Оценивая свою работу на выставке, участники отметили, что уровень проведения мероприятия неизменно возрастает и компании уже рассматривают варианты участия в SAPE в 2019 году. Так, Лариса Крогх, менеджер по работе с ключевыми клиентами норвежской компании Loxy, подчеркнула, что компания приняла участие в выставке в преддверии открытия московского офиса. Вместе с тем, результаты настолько впечатляют, что Loxy рассмотрит расширение своего присутствия на SAPE в следующем году.

Комментируя отличительные особенности SAPE 2018, организаторы обращают особое внимание на синергию, возникшую в процессе подготовки экспозиции. Участники выставки проявили себя ответственными и заинтересованными сторонами процесса в целом и предложили свою помощь коллегам и устроителям мероприятия. Например, противопожарные датчики, которыми была оснащена экспозиционная часть ГМЦ, были предоставлены компанией Аргус-Спектр, а застройку большинства полигонов для демонстрации работ на высоте осуществила команда специалистов из ООО «Пери». Оказание помощи при мелких травмах оказалось в руках разработчиков бинта ГЕПОГЛОС, что, по общему мнению, было абсолютно оправданно.

В 2019 году Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE (Safety and Protection & Emergency) пройдет в десятый раз. Цель проведения выставки SAPЕ — продвижение идей и демонстрация технологий безопасности труда среди сотрудников компаний на международном, федеральном и региональном уровнях; повышение уровня культуры труда, а также предупреждения травматизма и формирования здорового образа жизни работников.

Организатор: АО «Электрификация» http://expo-elektra.ru