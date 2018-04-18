Первые фонтаны запустят в Петербурге 19 апреля

Первые фонтаны запустят в Санкт-Петербурге в четверг, 19 апреля, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Первыми заработают фонтаны в Ново-Манежном сквере, на Невском проспекте, у Казанского собора.

Главные фонтанные комплексы будут запущены в мае. В День Победы начнут работу фонтаны на Московской площади и площади Ленина.

В общей сложности в этом сезоне «Водоканал» включит 52 фонтана и четыре фонтанных комплекса, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что фонтаны в Петергофе заработают с 28 апреля.