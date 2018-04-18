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Первые фонтаны запустят в Петербурге 19 апреля
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Первые фонтаны запустят в Петербурге 19 апреля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Первые фонтаны запустят в Санкт-Петербурге в четверг, 19 апреля, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».
Первыми заработают фонтаны в Ново-Манежном сквере, на Невском проспекте, у Казанского собора.
Главные фонтанные комплексы будут запущены в мае. В День Победы начнут работу фонтаны на Московской площади и площади Ленина.
В общей сложности в этом сезоне «Водоканал» включит 52 фонтана и четыре фонтанных комплекса, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что фонтаны в Петергофе заработают с 28 апреля.
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