Издательство «Кварц» выпустило второе издание книги-альбома «Старый Нижний в деталях»

Увидело свет второе, исправленное издание книги-альбома «Старый Нижний в деталях» (И. Кузнецов, О. Наумова, «Кварц», 2018). У переиздания — новый дизайн обложки. Выпуск книги посвящен 15-летию издательства «Кварц».

В 2013 году книга «Старый Нижний в деталях» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Малая родина», который проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России.

Книга продолжила серию фотоальбомов издательства «Кварц», посвященных дореволюционному Нижнему Новгороду. Идея этой книги витала в воздухе, особенно в последние годы, когда техника позволила сильно увеличивать и приближать объекты, изображенные на старинных фотографиях. В результате фотографии «старого Нижнего» буквально заговорили с читателем, выдавая множество подробностей и деталей прошлого, даже раскрывая некоторые тайны.

«Старый Нижний в деталях» — это не просто альбом старинных фотографий с развернутыми подписями к ним. Книга требует от читателя ответного внимания, пристального рассматривания, сотворчества и даже, быть может, исследовательской работы.

Первая часть книги «Рассматриваем фотографии вместе» объясняет особенности восприятия старинных фотоснимков, рассказывает об умении видеть за деталями приметы прошлой жизни.

Вторая часть «Детали прошлой жизни нижегородцев» как раз и состоит из конкретных сюжетных фотографий и увеличенных отдельных деталей. Эти детали помогают прочесть общий сюжет.

В третьей части книги представлен полный каталог из открыток с видами Нижнего Новгорода, изданный в 1904–1906 годах знаменитой петербургской фирмой «Шерер, Набгольц и Ко».