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Фото: Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч на премьере «Мстителей: Война бесконечности» в Сингапуре
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Фото: Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч на премьере «Мстителей: Война бесконечности» в Сингапуре 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Каст «Мстителей» продолжает разъезжать по миру в преддверии премьеры «Войны бесконечности», и на днях Роберт Дауни-младший и несколько потерявшийся на его фоне Бенедикт Камбербэтч представили отрывок из супергеройского блокбастера в Сингапуре. В ходе пресс-конференции, в которой, помимо Дауни-младшего и Камбербэтча, также поучаствовали режиссеры братья Руссо и Карен Гиллан (Небула из «Стражей Галактики»), Роберт рассказал, что даже ему не довелось увидеть сценарий новых «Мстителей» целиком. «Джо, когда ты покажешь нам сценарий? Мы снимали сцены вслепую. Мы даже не знаем, что они могут означать», со смехом отметил Дауни-младший.
Видео с красной дорожки и с пресс-конференции в Сингапуре:
попкорнnews
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