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На шопинг и в отпуск екатеринбуржцы уезжают на такси
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На шопинг и в отпуск екатеринбуржцы уезжают на такси 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Чаще всего на такси екатеринбуржцы добираются до аэропорта, железнодорожного вокзала и «Гринвича». К таким выводам пришли аналитики Яндекс. Такси.
Стоит отметить, 6 из 10 самых популярных пунктов назначения — торговые центры. После «Гринвича» в ТОПе — «Мега», «Мегаполис», «Алатырь», «Антей» и «Пассаж», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса.
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Из офисных центров машину с наибольшей частотой берут до «Высоцкого». На втором и третьем месте — Clever Park и офис СКБ «Контур».
Перекусить и выпить жители столицы Урала отправляются в бары в районе «Дома печати», в ресторан «Максимилианс» и заведения на улице Карла Либкнехта. Услугами такси чаще других пользуются учащиеся УрГЮУ и УрФУ — к зданиям вузов больше других ездят на заказанных автомобилях.
Среди гостиниц спросом пользуются Novotel, Marins Park и Hayatt. Развлекаться горожане предпочитают в Ельцин-Центре, цирке и аквапарке «Лимпопо».
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