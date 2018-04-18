На шопинг и в отпуск екатеринбуржцы уезжают на такси

Чаще всего на такси екатеринбуржцы добираются до аэропорта, железнодорожного вокзала и «Гринвича». К таким выводам пришли аналитики Яндекс. Такси.

Стоит отметить, 6 из 10 самых популярных пунктов назначения — торговые центры. После «Гринвича» в ТОПе — «Мега», «Мегаполис», «Алатырь», «Антей» и «Пассаж», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса.

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Из офисных центров машину с наибольшей частотой берут до «Высоцкого». На втором и третьем месте — Clever Park и офис СКБ «Контур».

Перекусить и выпить жители столицы Урала отправляются в бары в районе «Дома печати», в ресторан «Максимилианс» и заведения на улице Карла Либкнехта. Услугами такси чаще других пользуются учащиеся УрГЮУ и УрФУ — к зданиям вузов больше других ездят на заказанных автомобилях.