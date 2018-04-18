В кинотеатре «Иллюзион» пройдут стереопоказы

Все стереофильмы восстановлены в 2012 году Госфильмофондом. Для просмотра потребуются 3D-очки.

"СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ" (1948) — 22 мин.

Этим фильмом начиналась программа экспериментальных стереофильмов 1948 года. Художественный руководитель программы А. Н. Андриевский, режиссер М. И. Володарский*.

Фильм рассказывает об отдыхе на курортах Крыма и Сочи в первые послевоенные годы. Крым. Ласточкино гнездо. Скала «Парус». Монумент Сталина в парке санатория «Харакс». Симеиз: санаторий «Мечта», проспект Ленина, пляж на фоне горы Кошка. Санаторий «Курпаты». Пионерлагерь Артек: горнист, бегущие на зарядку дети. Санаторий МО СССР в Гурзуфе. Монумент Сталина. Зарядка в санаториях и Артеке. Санаторий «Форос» — сервировка столов. Санаторий «Горняк» в Ялте. Завтрак в санаториях «Горняк» и «Гурзуф». Водопад «Учан-Су». Беседка «Ореанда» на Царской тропе. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Артек: волейбол, водные горки, дети прыгают с бревна «в зал», качаются на качелях, прыгают в море со скалы, играют в воде. Катера «Артек» и " Павлик Морозов " с пионерами на фоне скал уходят в морской поход. Фото: ekburgtv.ru Сочи. Проспект Сталина в г. Сочи. Дорога в Мацесту. Мацеста. Санаторий имени Ворошилова. Водные процедуры отдыхающих — душ Шарко. Санаторий имени Орджоникидзе. Санаторий МПС. Санаторий сельского хозяйства. Рыбак на набережной. Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб играет в волейбол. Соревнования в открытом плавательном бассейне санатория имени Орджоникидзе. Дважды Герои Советского Союза летчики Василий Иванович Андрианов и Леонид Иванович Беда играют в шахматы. Танцы у фонтана в санатории Орджоникидзе. Украинский танец на площадке санатория. Фотограф с фотоаппаратом «ФЭД». Набережная Сочи. Катание на байдарках. Монумент Сталина в Сочи. Моторные лодки на фоне зданий санатория «Новая Ривьера». Виды Сочи с самолета.

"ДЕНЬ ЧУДЕСНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ" (1949) — 30 мин.

Режиссер-постановщик А. А. Роу. Оператор С. Я. Рубашкин. Режиссер А. Ульянцев. Художник А. Крылов. Государственный симфонический оркестр Министерства кинематографии СССР. Дирижер А. С. Ройтман*. Музыкальное оформление Л. Гинзбург. В фильме снимались Г. Ф. Милляр и пионеры Артека. Фото: illuzion-cinema.ru Стереоскопический киноочерк об одном дне активного, интересного и познавательного отдыха советских и иностранных школьников в знаменитом лагере «Артек» в 1948 году.

"РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАМЕШКИ" (1960) — 64 мин.

Режиссер С. Микаэлян; По одноименному рассказу С. Антонова. Фото: illuzion-cinema.ru Курорт на крымском побережье. Здесь в столовой работает молодая девушка Нина. Сюда же приехал отдыхать бывший полковник, а ныне пенсионер Григорий Афанасьевич. Это он много лет назад во время войны спас маленькую Нину и вот недавно снова отыскал ее. Одинокий старик заботится о девушке как родной отец, он хочет, чтобы она поступила в техникум. Ему вызывается помочь Надежда Борисовна, которая работает в одном из харьковских техникумов. А курортная жизнь течет своим чередом — танцы, волейбол, купание, карты, мимолетные любовные романы. Такой роман завязывается между Надеждой Борисовной и молодым астрофизиком Павлом Евгеньевичем, собирателем разноцветных камешков. Но вот ему приглянулась Нина, и завязался новый роман. Старый полковник, сначала дружелюбно взиравший на это, вскоре понял, что для молодого человека это всего лишь очередное увлечение. Он всячески старается образумить Нину, но безуспешно. Надежда Борисовна переживает потерю любимого. Тогда старик решил серьезно поговорить с собирателем разноцветных камешков. Он рассказал, как воевал, как спас Нину, как был при этом ранен, как искал ее после войны; а теперь вот приходит какой-то «донжуан» и хочет обидеть девушку. И Павел все понял… Кончается сезон, отдыхающие разъезжаются по домам.