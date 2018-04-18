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«Библионочь» пройдет в Ростове-на-Дону
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«Библионочь» пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Акция «Библионочь 2018: Магия книги» пройдет Донской государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону 21 апреля.
Как сообщает пресс-служба библиотеки, акция пройдет с 18.00 до 24.00.
В ее рамках посетителей библиотеки ждут встречи с писателями Максимом Макарычевым и Артуром Гиваргизовым, а также советским хоккеистом Александром Мальцевым, лекция о загадках Библии, экскурсии в книгохранилище и центр консервации библиотечных фондов.
Состоятся аудио-визуальный перфоманс Ильи Пучеглазова и Антона Светличного совместно со студией пластических этюдов «Позиция», оперный дивертисмент певцов Ростовского государственного музыкального театра, выступление ансамблей «Вдохновение» и «Monte Verde», а также эмбиент-проект Simphonic Silence Inside.
Запланированы интеллектуальные соревнования, викторины, игры, и, даже «прогулка» по Юпитеру.
Гости библиотеки смогут продемонстрировать свои творческие способности на интерактивной площадке студии «Ералаш» и принять участие в мастер-классе «Волшебство бумаги».
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