«Библионочь» пройдет в Ростове-на-Дону

Акция «Библионочь 2018: Магия книги» пройдет Донской государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, акция пройдет с 18.00 до 24.00.

В ее рамках посетителей библиотеки ждут встречи с писателями Максимом Макарычевым и Артуром Гиваргизовым, а также советским хоккеистом Александром Мальцевым , лекция о загадках Библии, экскурсии в книгохранилище и центр консервации библиотечных фондов.

Состоятся аудио-визуальный перфоманс Ильи Пучеглазова и Антона Светличного совместно со студией пластических этюдов «Позиция», оперный дивертисмент певцов Ростовского государственного музыкального театра, выступление ансамблей «Вдохновение» и «Monte Verde», а также эмбиент-проект Simphonic Silence Inside.

Запланированы интеллектуальные соревнования, викторины, игры, и, даже «прогулка» по Юпитеру.

Гости библиотеки смогут продемонстрировать свои творческие способности на интерактивной площадке студии «Ералаш» и принять участие в мастер-классе «Волшебство бумаги».