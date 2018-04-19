Лекция «Русский портрет эпохи классицизма» пройдет в Доме Гоголя

На данный момент, в учреждении проходит цикл рассказов. Проводит его историк Юрий Вахтель.

Гости лекции услышат о самых ярких примерах классицизма, которые появились во времена правления Екатерины II. Кроме того, они услышат об известных культурных деятелях, которые творили в эпоху классицизма.

На мероприятии подробно разберут скрытый смысл картины Юрия Левицкого «Портрет Екатерины II — законодательницы в храме богини Правосудия». На ней императрица изображена как мудрая и просвещенная законодательница. Кроме того, на картине присутствуют горящие маковые цветы. Про их загадку и услышат гости лекции.

Вход платный.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.