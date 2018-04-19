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Лекция «Русский портрет эпохи классицизма» пройдет в Доме Гоголя
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Лекция «Русский портрет эпохи классицизма» пройдет в Доме Гоголя 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
На данный момент, в учреждении проходит цикл рассказов. Проводит его историк Юрий Вахтель.
Гости лекции услышат о самых ярких примерах классицизма, которые появились во времена правления Екатерины II. Кроме того, они услышат об известных культурных деятелях, которые творили в эпоху классицизма.
На мероприятии подробно разберут скрытый смысл картины Юрия Левицкого «Портрет Екатерины II — законодательницы в храме богини Правосудия». На ней императрица изображена как мудрая и просвещенная законодательница. Кроме того, на картине присутствуют горящие маковые цветы. Про их загадку и услышат гости лекции.
Вход платный.
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
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