Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется насыщенная шоу-программа, включающая в себя огненно-пиротехническое представление и выступление музыкантов — известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.

Организатор фестиваля — Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга. После каждого дня мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку реки, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.

Подробности можно узнать на официальной странице события ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_v.