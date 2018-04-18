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Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая
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Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется насыщенная шоу-программа, включающая в себя огненно-пиротехническое представление и выступление музыкантов — известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.
Организатор фестиваля — Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга. После каждого дня мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку реки, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.
Подробности можно узнать на официальной странице события ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_v.
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