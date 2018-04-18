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Выставка с фотографиями таинственного обряда ханты путешествует по России
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Выставка с фотографиями таинственного обряда ханты путешествует по России 

АиФ Югра 58 минут назад
Фото: АиФ Югра
Передвижная фотовыставка с редкими кадрами обряда коренных народов Севера — Медвежьих игрищ в 1988 году проходит в различных городах России. Жители разных регионов страны с помощью представленных фото смогут познакомиться с культурой обских угров и увидеть ритуалы коренных народов своими глазами.
Вниманию зрителей будут предоставлены 20 черно-белых фотографий, сделанных Аркадием Михалёвым, на которых запечатлены кадры таинственного обряда, который не допускает присутствия посторонних.
На фото можно увидеть, как проходит обряд и кто в нём принимает участие. А также посмотреть, как украшают зверя, что ставят перед ним на стол, где происходит празднование, какие представления народы устраивали в продолжении всего празднования.
На сегодняшний день «Медвежьи игрища» остаются одним из значимых праздников в жизни финно-угорских народов.
В веровании северных народов многие животные считаются священными, но самым почитаемым и уважаемым является повелитель тайги — медведь. По легенде у этого зверя столько же душ, сколько у человека (5 — у мужчины, 4 — у женщины). Праздник длится 4 или 5 дней в зависимости от пола животного. Считается, что за время празднования душа зверя должна отправиться к Небесному отцу.
Автор, редких снимков, Аркадий Михалев, принимал участие в разных полевых экспедициях по территории страны, помимо Югры он объездил Ямало-Ненецкий АО, Алтай, Тыву, Томскую область.
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