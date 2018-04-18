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Эминем показал страшное шоу в дополненной реальности во время Coachella (видео)
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Эминем показал страшное шоу в дополненной реальности во время Coachella (видео) 

PlayboyRussia.com 56 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Эминем устроил грандиозное шоу в дополненной реальности во время своего выступления на одном из самых популярных музыкальных фестивалей мира Coachella в Калифорнии.
Обычно исполнители расстраиваются, что во время их концертов люди стоят с телефонами и видят все происходящее через маленькие экранчики. Часто зрителей просят не пользоваться своими смартфонами. Однако Эминем догадался не бороться, а воспользоваться этим фактом.
Он добавил в свое выступление элементы дополненной реальности, благодаря чему зрители смогли увидеть через свои смартфоны зрелищные визуальные эффекты. Для этого им предлагалось заранее скачать специальное бесплатное приложение.
Кусочки выступления на Coachella уже разлетелись по интернету. На них видно, как виртуальные объекты появлялись прямо вокруг сцены — сначала Эминем, в образе гигантского существа, вроде Кинг-Конга или Годзиллы, рушил высотные дома вокруг себя и разбивал вертолеты, затем публику рубили на части гигантские мачете и бензопила маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза (главного злодея серии фильмов «Пятница, 13-е»). Под конец выступления рэпер реализовал самый страшный из всех сценариев, запустив в небо ядерные боеголовки под песню White America. Упав обратно в зал, они образовали в разных местах мощные взрывы в виде огненных атомных грибов.
По словам менеджера рэпера, теперь AR-шоу будут применять на всех выступлениях Эминема в туре по Европе и США.
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