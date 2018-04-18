Анджелина Джоли поразила поклонников своим умением управлять самолетом: видео с актрисой за штурвалом

Создатели документального фильма «Зеленая планета королевы» (The Queen’s Green Planet), посвященного работе Елизаветы II по сохранению леса, опубликовали в сети первые кадры из проекта, в котором была задействована Анджелина Джоли.

На видео актриса легко и беззаботно управляет самолетом, разглядывая при этом окружающие ее пустынные пейзажи.

Здесь безумно красиво. Мне кажется, что это одно из самых красивых мест на Земле,

— говорит Джоли, отмечая при этом, что на самом деле здесь не так уж много поводов для радости:

Изменение климата за последние десятилетия очень заметны — пустыни становятся больше, разрастаются… Мне нравятся пустыни, но я не хочу, чтобы они увеличивались таким образом.

Анджелина Джоли. Кадр из видео

Поклонников знаменитости, безусловно, волнует ее деятельность вне киноиндустрии, однако в этот раз мало кто обсуждает сказанные актрисой слова. Внимание пользователи интернета сосредоточили на умении Анджелины управлять самолетом

Не секрет, что лицензию пилота Джоли получила еще в 2004 году, но ведь не так часто ее увидишь за штурвалом: полетав над пустыней Намибии, актриса ловко посадила самолет на местом аэродроме.

And #Angelinajolie lands the plane 👀😄😍♥ pic.twitter.com/fIehBbgeTC

— AJ (@angeltresjolie) April 17, 2018