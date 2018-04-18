Дорогие ошибки. Кто устранит строительный брак в детских садах Сургута

Сургутские детские сады «Аленький цветочек» и «Семицветик» построили около пяти лет назад. Здания новые, но уже требуют ремонта, причем серьезного.

Чуда ждать неоткуда

По странной случайности схожие названия детских садов — ведь аленький цветочек — это тот же семицветик, определили их общую судьбу. Вот только чудес от них ждать не приходится. Состояние «Аленького цветочка» и «Семицветика» вызывает серьезные опасения у экспертов. Главные причины дефектов — некачественно выполненные работы и несоблюдение действующих СНИП. Технически здания находятся в ограниченном работоспособном состоянии. Необходимо как можно быстрее устранить дефекты и провести ремонт конструкций. Только после выполнения этих условий садики можно будет считать безопасными для детей. Но пока суд да дело, дошколята продолжают ходить в учреждения, а это — сотни детей. И ежедневный риск.

Вот что пишут родители детей, посещающих эти детсады: «У нас группа на третьем этаже. Крыша течёт, штукатурка отваливается, обои отходят. В группе два года была холодрыга. Сейчас вроде лучше. Но в помещении, где должна якобы сушиться обувь после прогулки, вообще морозильник. Зимой по две пары обуви ребенку ношу, так как после прогулки обувь не просыхает, а домой в мокрой топать опасно», — описывает ситуацию сургутянка Ирина Ткаченко

По скромным подсчетам экспертов, строительные ошибки обойдутся городскому бюджету в 40 миллионов рублей! Застройщики, допустившие строительный брак (компании «ИМАНИ» и «Запсибэнергострой»), объявили себя банкротами. Это значит, взыскать деньги по гарантии работ с подрядчиков властям будет очень сложно. Будут ли нерадивые компании выполнять свои обязательства — исправлять ошибки — большой вопрос. А делать что-то надо.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Усов считает, что для таких случаев существует наработанная юридическая практика. По его словам, судебная перспектива здесь без вопросов положительная. «Каков будет их кредитный портфель, насколько состоятельны эти организации с точки зрения активов — судить сложно, последнее слово скажет суд. Но мы сделаем все, чтобы, по возможности, затраченные на ремонт садиков средства нам компенсировали», — сказал Алексей Усов.

Сами проглядели, самим и расхлёбывать

Интересен тот факт, что оба детских сада строили по программе «Сотрудничество». Заказчиками были Управления капитального строительства Югры и Тюменской области. Власти Сургута только подписали акты о вводе объектов в эксплуатацию. Как бывшие «специалисты» городской администрации не заметили нарушения и приняли детские сады — загадка. Так или иначе, сейчас здания вновь требуют ремонта. И сегодняшнее руководство мэрии планирует делать его за счет городского бюджета.

С намерением городской администрации не согласно местное заксобрание. В этом году на ремонт всех образовательных учреждений города выделено около 200 миллионов рублей. И взять 40 из них на устранение строительного брака всего двух детских садов — чересчур непозволительная роскошь.

Сегодня депутаты г. Сургута и чиновники администрации хотят включить компании «ИМАНИ», «Запсибэнергострой» и «СОК» в реестр недобросовестных подрядчиков. Врял ли это решит возникшую в садиках проблему, но хотя бы перекроет выход фирмам на строительный рынок страны. Только вот как эта мера повлияет на исполнение застройщиками своих гарантийных обязательств — непонятно. Две из них уже банкроты, а третья — СОК, на грани банкротства. Как быть с небезопасными детскими садами, кто их будет ремонтировать и за какие деньги, депутаты сургутской городской думы решат в конце года. А пока дети будут ходить в потенциально небезопасные учреждения, авось, пронесет!