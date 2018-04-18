С 10 по 13 апреля в ЦДХ прошла 24-ая выставка «ДИЗАЙН и РЕКЛАМА NEXT»

В выставке приняли участие 206 компаний из России, стран СНГ, Европы и Китая — экспонентов, участников деловой программы и различных конкурсов. За четыре дня мероприятия ЦДХ посетили 7100 человек. Экспертный совет «Дизайн и Реклама NEXT» оценил стенды участников выставки по ряду номинаций.

Лучшие экспоненты:

Дипломами за лучшее оформление стендов были награждены: Диплом «За яркий и юбилейный стенд»: TTG Диплом «За самый передовой стенд»: VITRINA A Диплом «За самый монументальный и технологичный стенд»: ПРИМОГРАФИЯ Диплом «За самый профессиональный стенд»: СВЕТОФОР Диплом «За самый яркий дебют»: BRAND-DIRECT GROUP Диплом «За представление лучших мобильных решений»: ЭКСПОИНТ Диплом «За самый запоминающийся стенд»: CMS Диплом «За самое изящное использование своей продукции при оформлении стенда»: LBL MARKETING PRODUCTION Диплом «За самое творческое оформление стенда»: LINIAGRAFIC Диплом «За самый дизайнерский стенд»: ДЕКА Диплом «За самый заметный стенд»: INELDISPLAY Диплом «За самый привлекательный стенд»: ЭНТУЗИАСТ РЕКЛАМА Диплом «За самый яркий и праздничный стенд»: RICH LED Деловая программа:

В рамках деловой программы выставки за четыре дня на пяти бизнес-площадках было проведено 114 мероприятий, многие из которых собрали полные, а иногда даже переполненные залы. Наибольший интерес вызвали блоки дизайна, ритейла и digital.

10 апреля программа открылась Днем Брендинга, организатором которого выступила Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР). В мероприятии прошли 4 тематические сессии: национальный брендинг, потребительский брендинг, тренды и стратегия. В 2018 году АБКР также представила экспозицию «Бренд-дизайн», посвященную прогрессивным примерам территориального, корпоративного, FMCG— и retail-брендинга. Также прошёл ряд лекций в Блоке Дизайна. Об особенностях Британского дизайна рассказала Аманда Дженкинс, координатор международных программ University of the Arts London; Эркен Кагаров, арт-директора студии Артемия Лебедева , говорил о парадоксах и иллюзиях.

11 апреля прошёл День социальной рекламы, организаторами которого выступили Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и АНО «Лаборатория социальной рекламы». В рамках этого дня посетители выставки узнали о многочисленных проектах в области социальной рекламы, о деятельности социальных служб, некоммерческих организаций и фондов. Ярко был представлен Блок EVENT-технологий, также организованный АКМР. В течение четырёх часов многочисленные спикеры рассказали о тонкостях и специфике организации различных мероприятий.

12 апреля состоялся Международный форум «Маркетинг в ритейле», организованный международной ассоциацией маркетинга в ритейле POPAI Россия. Выступления спикеров были посвящены трендам и перспективам развития розничной торговли, ритейл-инновациям, эффективности in-store кампаний, оптимизации ритейл пространства инструментами store брендинга, а также новым технологиям маркетинга в рознице.

На Ритейл Практикуме эксперты провели оживлённую дискуссию и рассказали о решениях маркетинговых задач. Участнике мероприятия узнали о проектировании и аудите ритейл-бренда, современных трендах в проектировании и дизайне продовольственных магазинов, digital signage для брендов и ритейлеров.

В этот же день состоялось еще одно знаковое мероприятие — День теле— и кинорекламы, включавший в себя показ лучших роликов международного фестиваля Epica Awards, перед которым операционный директор фестиваля Николя Ювэ (Nicolas Huvé) выступил с речью об опыте судейства и советами о том, как получить заветную награду. Также были показаны ролики американского конкурса AICP-Show, фестивалей Clio Awards (США), Adstars (Корея), ADFuture (Россия) и традиционного конкурса телевизионной рекламы «25 каДР», который оргкомитет выставки в этом году провел уже в 18-й раз.

13 апреля прошёл цикл мероприятий Высшей школы брендинга, в рамках которого выступили Михаил Леликов и Карина Борисенко, рассказавшие о новой парадигме брендинга и выстраивании коммуникации с потребителем в новой экономической реальности; о Человекоцентичности в стратегическом маркетинге рассказали Илья Лазученков и Валерия Кадина. Алексей Муразанов и Олег Клепиков говорили о теории коммуникаций и психографике в процессе клиентоориентированности. Стратегией бизнеса и пятью моделями поведения потребителя поделились Андрей Кожанов и Александр Деменко.

Кроме того, 13 апреля состоялись выступления в блоке Digital Signage, посвященные маркетингу впечатлений, контенту и трендам цифровой трансформации торговых пространств. Лекция о способах сбора статистики рекламных кампаний прошла в Блоке интернет-рекламы, о стратегии присутствия ритейла в соцсетях в Блоке SMM рассказал Вячеслав Грабчак, директор по стратегии, Dr.Jung.

В состав Блока маркетинговых услуг вошли разноплановые и информативные мероприятия, среди которых были, в частности, лекции о технологических трендах в trade&shopper маркетинге, о профессиональных инструментах POS и об активационном маркетинге, организованные Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг (РАМУ), выступления представителей Moscow Business School, и агентства Fistashki.

Спецпроекты и конкурсы:

На выставке «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, а также специальные проекты. В 2018 году в рамках мероприятия была представлена экспозиция 14-го конкурса POSM и in-store коммуникаций POPAI RUSSIA AWARDS. 64 компании представили 425 проектов. В 2017 году на рассмотрение жюри было представлено 320 дисплеев. Таким образом, конкурс занял второе место в мире после США и первое в Европе, опередив Францию, по объему представленных POS-дисплеев и проектов.

Акцентом выставки стал Международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Проект охватывает все направления по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления, а также по подготовке праздничных мероприятий. Цель Конкурса — объединить и максимально полно продемонстрировать возможности рынка, тенденции и инновации, самые успешные решения. В 2018 году лидирующее количество работ было представлено в номинации «Праздничный дизайн», категория: Оформление ТЦ и ТРЦ, объектов розничной торговли. В конкурсе участвовали яркие и интересные проекты в номинации «Событийный дизайн».

Помимо новогоднего оформления в этом году участвовали проекты сезонного декорирования общественных пространств. Победителями конкурса стали следующие компании: S. O. S. Decorace (Чехия), Молл Маркетинг, Multidecor (Польша), Wowhaus, Приз зрительских симпатий достался компании Herrnhuter Sterne GmbH. В состав жюри 2018 года вошли члены администраций Московской области, Санкт-Петербурга, Череповца, Сочи, Хабаровска, Воронежа представители отраслевых СМИ, архитекторы, дизайнеры, эксперты в области ритейл-брендинга и визуального мерчандайзинга из России, Англии и Австрии.

В рамках выставки прошёл 18-й профессиональный конкурс телевизионной рекламы «25 каДР». Это некоммерческий проект, цель которого представить сегмент телевизионной рекламы на выставке. В конкурсе приняли участие 15 компаний и 121 ролик. Победителями конкурса «25каДР» стали компании: REFLEX FILM, Action Film Production, PostPro18 Studio, FAZA Productoin, PARK PRODUCTION, NeoCORN Production.

На время выставки Digital café «Жаворонки & Совы» переехало в ЦДХ и продемонстрировало возможности работы цифровых технологий. Компании Spinetix, LG, DigiSky, «Электронные деньги», «Бум-арт» и «Инициум» представили в кафе работающее digital-решение «под ключ». Кафе, применяющее инновационные технологии Digital Signage и показывающее экономический эффект их внедрения, работало во все дни выставки.

На тренд-шоу DIGITAL IN RETAIL были представлены инновационные решения и старт-ап проекты. Среди участников компания Geomatrix — SaaS решение доступное в 67 странах, позволяющее ритейлерам открывать только прибыльные точки, повысить и защищать трафик в уже открытых магазинах, компания «Креолло», разработчик и производитель мультимедиа-кресла как индивидуального цифрового пространства с эффектом погружения; компания «АМС», которая показала прозрачную витрину дополненной реальности на инверсивной матрице. В очках виртуальной реальности можно было увидеть магазин будущего, по версии компании «CHEP» . 25-я выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и Реклама»будет проходить в Центральном Доме художника с 10 по 12 апреля 2019 года.

Официальная поддержка:

Особая благодарность Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы При поддержке: Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI Россия Национальная Ассоциация Рекламно-Сувенирной Индустрии (НАРСИ) Ассоциации Коммуникационных Агентств России (AKAP) Ассоциации Российских Брендинговых Компаний (АБКР) Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Ассоциации Ко-Маркетинга России