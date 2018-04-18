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Фанат напал на Лану Дель Рей
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Фанат напал на Лану Дель Рей 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Певицу Лану Дель Рей атаковал фанат после концерта в бельгийском Антверпене, пишет The Daily Mail.
Как сообщают очевидцы, один из посетителей концерта забрался на ограждение возле сцены и прыгнул на уходящую за кулисы Лану Дель Рей, уронив ее.
Сейчас поклонники оставили уже больше полутора тысяч сообщений в твиттере звезды, интересуясь, в порядке ли она и не причинен ли ущерб ее здоровью. Пока ни Лана, ни ее представители никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее в США полиция Флориды арестовала человека, угрожавшего похитить Лану Дель Рей.
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