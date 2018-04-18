Билеты в «Экспериментаниум» можно купить дешевле на 10%

Музей занимательных наук «Экспериментаниум» дает скидку 10% на входные билеты при покупке в музее всем пользователям сайта «ЕжикЕжик», зарегистрированным в системе лояльности ЕжикFamily.

«Экспериментаниум» — место, где дети все могут наглядно рассмотреть, потрогать и попробовать на «вкус». Узнать о таких сложных и непонятных дисциплинах, как электромагнетизм и автомеханика, химия, физика, анатомия, оптика и многом другом.

Музей располагается на двух этажах. Первый разделен по тематике на разные зоны (механики, оптики, электромагнетизма и пр.), где возможно посещение разных аттракционов. Например, можно побыть батарейкой (проводником электричества), посидеть в кабине огромной фуры и заглянуть в ее двигатель, оставить 3D отпечаток своего тела, узнать на практике, почему юла не падает и как работают маятники, что такое плазма, оптическая иллюзия или магнитная левитация. В переходе между этажами посетители могут пробовать себя в роли рок-музыкантов, изучая акустику. Все экспонаты, по нашим сведениям, изготавливаются в музее и, поскольку активно используются, часто заменяются новыми или приводятся в порядок: за этим очень четко следят.

Второй этаж — это и 2 зала-лектория, и лаборатория, в которых проводились и проводятся все нашумевшие шоу и мастер-классы, а также сферический кинотеатр, как в Планетарии, зал лабиринтов и загадок, мыльных пузырей и зал анатомии. Также в музее есть кафе и магазин разных научных игр и гаджетов.

Чтобы получить скидку, нужно скачать приложение для Apple или Android, вступить в клуб сайта «Ежик-Ежик» и предъявить на кассе открытую страницу скидок.

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