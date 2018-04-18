«Совсем другим стал»: Салтыков показал календари 30-летней давности

Известный певец Виктор Салтыков разделил с подписчиками воспоминания о былой популярности. Артист опубликовал в сети календари, напечатанные почти тридцать лет назад, которые вызвали ностальгию у многих поклонников исполнителя в Инстаграме.

Певец и композитор Виктор Салтыков, блиставший в свое время на сцене в составе групп «Форум» и «Электроклуб», ударился в воспоминания. Причиной этому послужили календари, попавшие в руки к исполнителю, на которых красуются участники группы. Свои чувства он решил разделить с подписчиками в личном микроблоге, опубликовав соответствующий снимок в своем аккаунте. «Передали календарики 1990 года! Класс! Очень бережно их хранили 28 лет!»

Подписчики музыканта тут же принялись вспоминать прошлое, рассуждать, как изменились артисты за практически три десятка лет. Особо они отметили прически и стиль в одежде артистов, которые внешне напомнили им представителей совершенно другого музыкального направления в музыке, нежели исполнялся Салтыковым и его коллегами. «Было время классное!» «Мне тогда было 9-10 лет, я почти каждый день слушал пластинку с „Кони в яблоках“ и любовался на фотографии „Электроклуба!“ „Модные начёсы!“ „И, конечно же, Ирина Аллегрова !“ „Виктор всегда был круче для нас! В те времена Ирина Аллегрова была „нагрузка“ к дефицитному товару в этой группе…“ „Это Аллегрова?“ „Виктор, тут прямо как будто вы глэм-метал группа!“ „Совсем стал другим…“ Что примечательно, среди Интернет-пользователей, оставивших комментарии под этой записью, нашлось немало людей, которые также хранят подобные календари и плакаты с изображением кумиров на протяжении долгих лет.

Кстати, не так давно Салтыков решился на кардинальные перемены в своем образе. Музыкант сменил прическу, подняв волосы вверх, а его поклонники пришли к мнению, что артист с новым стилем стал выглядеть намного моложе. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!