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Дорогу на ул. Ратнера в Самаре около строящегося детсада планируют привести в порядок
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Дорогу на ул. Ратнера в Самаре около строящегося детсада планируют привести в порядок 

Волга Ньюс 2 часа назад
Глава администрации Советского внутригородского района Вадим Бородин рассказал, что на ул. Ратнера, 25 находится долгострой — детский садик, открытие которого запланировано на конец этого года. Единственные подъездные пути к нему — с улицы Запорожской и по улице Ратнера. «Дорога по ул. Ратнера находится в ужасном состоянии и только частично оборудована тротуарами. С открытием детского сада по ней родители будут приводить детей, и необходимо сделать для этого комфортные условия», — отметил он.
На объекте требуется капитальный ремонт: отремонтировать и расширить проезжую часть, обустроить тротуары. Однако в списке дорог, которые необходимо привести в порядок в этом году, она не значится. Вопрос ремонта ул. Ратнера будет прорабатываться с администрацией города и правительством области.
Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы Андрей Мурзов пояснил, что в случае положительного решения вопроса и выделения средств необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию, объявить торги, это займет еще несколько месяцев.
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