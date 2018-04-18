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Юным жителям района рассказали об истоках отечественной космонавтики
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Юным жителям района рассказали об истоках отечественной космонавтики 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В рамках Дня космонавтики сотрудники библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова провели для юных гостей познавательную беседу.
Так, участники встречи узнали, как происходит отбор в отряд космонавтов, сколько лет они обучаются, насколько длительна и трудна подготовка космонавтов в «Звездном городке». Детям также рассказали о тех, кто стоял у истоков отечественной космонавтики. Ребята узнали не только о всемирно известных Ю. Гагарине, В. Терешковой и Г. Титове, но о четвероногих помощниках, мужественных собаках Белке и Стрелке.
Юные жители Сокольников с интересом слушали о питании космонавтов, их досуге, о том, какими упражнениями они занимаются во время длительного полета, из каких отсеков состоит МКС, как представители профессии моются и где они спят. Также детям показали отрывок из мультфильма «Полет на Луну», а в завершение встречи предложили раскрасить картинки на тему космоса.
Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.
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