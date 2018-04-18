Более 600 экспертов обсудят на Урале новые технологии выхаживания недоношенных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Более 600 человек примут участие в Евро-Азиатском неонатальном форуме в Екатеринбурге, посвященном современным технологиям выхаживания детей с экстремально низкой при рождении массой тела. Мастер-классы для врачей проведут ведущие эксперты из США, Швеции, Литвы и других стран, сообщил в среду журналистам заведующий отделением анестезиологии — реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Областной детской клинической больницы № 1 (Екатеринбург) Марк Пруткин.

"Начало образовательной программы было положено в 1990-е годы, это был очень большой образовательный проект с нашими американскими коллегами.

Мы продолжаем обмениваться информацией из ведущих центров РФ и мира, и в этом смысле Евро-Азиатский неонатальный форум — это часть этого проекта, это большая площадка, на которой собираются неонатологи со всей страны. Зарегистрировано более 600 человек, которые представляют нашу страну от Владивостока до Калининграда", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Планируется, что в форуме примут участие ведущие эксперты из США, Голландии, Литвы, Германии, Швеции и других стран. «Вместе с ними мы обсудим наиболее важные на сегодняшний день вопросы, которые связаны с оказанием помощи новорожденным детям, покажем новые технологии и посмотрим на опыт коллег», — пояснил Пруткин.

По словам руководителя отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Больницы Юта Вэлли (США) Рональда Стоддарта, качество оказания помощи новорожденных в Свердловской области значительно повысилось. «Это была большая честь посетить Россию несколько раз с 1994 года, неонатологи здесь были очень заинтересованы и стремились улучшить качество оказания помощи новорожденным.

Во время визитов мы внедряли усовершенствованные технологии, и я здесь вижу огромное развитие и ресурсов, которыми обладает неонатальная служба, и технологий, которые она использует. Мы посетили перинатальный центр областной детской больницы, и я был потрясен, насколько улучшилось качество и возможности для оказания неонатальной помощи», — отметил он.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова также добавила, что по результатам 2017 года область вошла в число 48 регионов РФ, где показатель младенческой смертности ниже 5 на 1 тыс. населения. «Это большой успех наших коллег. Хочу отметить, что у нас в области за прошлый год 53 тыс. новорожденных, повышенное внимание к группе детей с экстремально низкой массой тела, у нас таких детей порядка 300», — уточнила она.

О форуме

Открытие Евро-Азиатского неонатального форума состоится в Екатеринбурге 19 апреля. Его организаторами выступили министерство здравоохранения Свердловской области и Ассоциация неонатологов России. На форум приедут ведущие мировые эксперты из девяти стран, они проведут мастер— классы для врачей и медицинских сестер по современным аспектам выхаживания детей с экстремально низкой массой тела при рождении, оказанию помощи детям с врожденными пороками сердца, современным технологиям внутривенного питания, вопросы транспортировки критически больных детей и технологии снижения младенческой смертности.