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На ЧМК определили победителей творческого конкурса «Момент славы»
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На ЧМК определили победителей творческого конкурса «Момент славы» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») подведены итоги конкурса талантов «Момент славы», посвященного 75-летнему юбилею предприятия. Первое место творческого состязания занял вокально-инструментальный ансамбль ВИА «СКЕМТЫСХЕМА» из числа работников основных подразделений ЧМК.
В творческом конкурсе приняли участие работники из 15 подразделений ЧМК и ветераны комбината. В двух отборочных турах свои вокальные, хореографические и литературные таланты представили на суд жюри более 40 исполнителей. Наибольшей популярностью пользовалась номинация «Лучший голос комбината». В финал вышли 12 лучших вокалистов.
В итоге на первом месте — ВИА «СКЕМТЫСХЕМА», в состав которого вошли Александр Швец из ремонтно-механического цеха №1, Рафаил Алиаскеров из прокатного цеха №4 и сотрудник автотранспортного управления Даниил Юрочкин. Творческий коллектив исполнил песню «Блюз». Автором композиции, завоевавшей «золото» творческого турнира, является лидер группы Александр Швец.
Второе место заняла главный специалист правового управления комбината Ольга Медведева с песней «Волшебник». Третье место — у представителей Дворца культуры металлургов Оксаны Неволиной и Григория Токарева, исполнивших песню о прокатном цехе №3, слова которой написал работник ЧМК Денис Чебаков. Приз зрительских симпатий получила инженер центральной аналитической лаборатории, активистка Совета молодежи Дарья Усанова. Победители награждены почетными дипломами и денежными премиями.
Выступления конкурсантов оценивало жюри из числа сотрудников комбината, профсоюзного комитета предприятия и ДК ЧМК. Победители «Момента славы» выступят со своими номерами на большом праздничном концерте, посвященном 75-летию ЧМК. Масштабный праздник состоится завтра, 19 апреля.
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