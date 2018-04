Она вертится! 15 анимированных обложек культовых альбомов

Любовь к музыке может выражаться по-разному. В своих нетипичных проявлениях, помноженная на умение управляться с графическими редакторами, она может явить на свет вот такие анимированные шедевры. Тогда битлы зашагают по Эбби-Роуд, а Лана Дель Рей будет грустить более динамично.

Источник: Beautiful Album Covers

Gorillaz — Plastic Beach.

Битлз — «Вечер трудного дня».

Дэвид Боуи — Diamond Dogs.

The Smashing Pumpkins — Mellon Collie and the Infinite Sadness.

Radiohead — The Bends.

Битлз — Abbey Road.

Pink Floyd — Wish You Were Here.

Саундтрек к фильму «Криминальное чтиво».

Лана Дель Рей — Summertime Sadness.