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В «Букводоме» состоится встреча, посвященная истории стран Европы
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В «Букводоме» состоится встреча, посвященная истории стран Европы 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Мероприятие запланировано на 22 апреля. Его отличит необычный формат. Помимо того, что ведущих будет две — Надежда Ковалева и Наталья Савельева, тем также будет две — Европа 19 века и Европа наших дней.
Организаторы литературной студии намерены погрузить посетителей в историю Австрии (и Австро-Венгрии) 19 века. Наталья Савельева расскажет слушателям об известной императрице Елизавете Баварской (Сиси). В ходе беседы гости узнают о непростой судьбе правительницы и о том, почему ее образ до сих пор так дорог европейцам.
Во второй части встречи Надежда Ковалева, фотохудожник, любитель путешествий и истории, расскажет о современной Франции. Ведущая поведает о Париже и Нормандии, о жизни французов, сопровождая свой рассказ фотоиллюстрациями.
Мероприятие начнется 22 апреля в 14 часов в «Букводоме» парка «Сокольники». Попасть на встречу можно по предварительной регистрации: ФИО и контактный телефон отправить на почту bookvodom@gmail.com, указав название и дату события.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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