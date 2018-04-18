В «Букводоме» состоится встреча, посвященная истории стран Европы

Мероприятие запланировано на 22 апреля. Его отличит необычный формат. Помимо того, что ведущих будет две — Надежда Ковалева Наталья Савельева , тем также будет две — Европа 19 века и Европа наших дней.

Организаторы литературной студии намерены погрузить посетителей в историю Австрии (и Австро-Венгрии) 19 века. Наталья Савельева расскажет слушателям об известной императрице Елизавете Баварской (Сиси). В ходе беседы гости узнают о непростой судьбе правительницы и о том, почему ее образ до сих пор так дорог европейцам.

Во второй части встречи Надежда Ковалева, фотохудожник, любитель путешествий и истории, расскажет о современной Франции. Ведущая поведает о Париже и Нормандии, о жизни французов, сопровождая свой рассказ фотоиллюстрациями.

Мероприятие начнется 22 апреля в 14 часов в «Букводоме» парка «Сокольники». Попасть на встречу можно по предварительной регистрации: ФИО и контактный телефон отправить на почту bookvodom@gmail.com, указав название и дату события.