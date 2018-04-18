Лекция-игра «Черепашки-ниндзя против зловещего духа 90-х»

От литературного голода ребят 90-х спасали «Черепашки-ниндзя» — книжная серия из 35 повестей о зелёных супергероях, которая издавалась с 94-го по 99-й года в Минске.

О ней 22 апреля в 16:00 расскажет самозваный исследователь Тимур Селиванов, основатель группы «Черепашки-ниндзя против зловещего духа 90-х».

«Каждая черепашья повесть по-своему уникальна. Они написаны анонимами, не связаны друг с другом сюжетно, а характеры главных персонажей разнятся от книги к книге. Иллюстрации к повестям не совпадают с текстами. Некоторые книги пересказывают сюжеты блокбастеров конца века: черепашки-ниндзя борются с Хищником, Чужими и дружат с Бэтмэном.

Некоторые повести собраны по методу коллажа: например, в «Черепашках-ниндзя и Чародее зелёного острова» соседствуют цитаты из Упанишад, Гессе и Акутагавы. На лекции мы вместе пробежимся по истории этой книжной серии, внимательно рассмотрим иллюстрации и обложки книг, почитаем избранные фрагменты из черепашьей эпопеи. Кавабанга!».

Лекция — 22 апреля, воскресенье, в 16:00 Вход свободный, по предварительной записи по телефону +79997146698.