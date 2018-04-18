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Екатерина Андреева спелась со Стасом Михайловым
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Екатерина Андреева спелась со Стасом Михайловым 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала видео, на котором поет в караоке вместе с популярным артистом.
Екатерина назвала новый творческий совет «нашим ответом Альбано и Ромине Пауэр». Андреева заметила, что им будет не сложно спеть «Феличиту», ведь Стас Михайлов умеет прекрасно петь, а то, что она не знает слов — не проблема. «Волосы длинные уже есть. Правда, не блонди», — заметила Екатерина и подчеркнула связь нового творческого союза с итальянским дуэтом.
Андреева заметила, что ей понравился такой караоке вечер. Несмотря на то, что Михайлов — один из самых «рейтинг-касса» певцов, а она предпочитает оперу, женщина попала под обаяние поп-кумира. «И он затащил меня на сцену. Где мои „Турандот“ и „Аида“?» — пошутила телеведущая.
Екатерина рассказала читателям, что ее мама очень любит Михайлова и чувствует себя на 20 лет моложе, когда попадает к своему кумиру на концерт. «Во! А мы всё-маски, кремы, микро-токи», — раскрыла секрет вечной молодости Андреева.
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