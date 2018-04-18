«Пока у нас разговоры только о второй операции»: мечту юной новодвинки исполнили врачи в Америке

Американские врачи исполнили мечту школьницы из Новодвинска: юной Лене Староверовой сделали ушко, сейчас девочка с нетерпением ждет вторую операцию.

Ребенок родился без ушных раковин и слуховых проходов, в годик Лене купили слуховой аппарат, в четыре — проимплантировали аппаратом «Альфа» с двух сторон. Поставили и официальный диагноз — двусторонняя атрезия с микротией наружных слуховых проходов, кондуктивная тугоухость третьей степени.

Нужно 4-5 месяцев чтобы ушко приняло естественную форму

— Лена чувствует себя хорошо, уже привыкла к новому ушку. Очень ждет второй операции, пока я не вижу волнения, но, я думаю, оно появится. Так случилось перед первой операцией, Лена была готова к операции, но как только мы очутились в палате, страх и волнение взяли свое, Ленушка расплакалась, ну и я вместе с ней, не устоял даже папа. Все воспринималось как и должно быть, когда долго чего-то очень ждешь, и оно вот случается, уже нет волнения. Лене еще тяжело пока перестроиться, она привыкла слышать через аппарат, а сейчас совершенно другие звуки, должно пройти какое-то время, чтобы мозг стал быстро воспринимать, — пояснила мама Лены Ирина Староверова. Финансовый вопрос закрыт полностью, вторую операцию оплатили еще в декабре 2017-го. После девочке потребуется реабилитация, теперь Лена слышит по-другому, говорят родители, работает барабанная перепонка и слуховые косточки, это совсем другие звуки.

— О чем мечтает… Не знаю, пока у нас разговоры только о второй операции. Планы просто дальше жить, видеть, как растут дети, радоваться их успехам. Жизнь покажет, что будет дальше, — рассказала Ирина.