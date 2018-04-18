Библиотека «Зеленый Лось» в Лосиноостровском примет читателей в обновленном пространстве

Обновленная библиотека «Зеленый Лось» — такое название получила после трансформации библиотека № 68 — примет первых посетителей в ближайшую субботу, 21 апреля. Там пройдут мероприятия в рамках ежегодного фестиваля чтения «Библионочь».

Так, в 18.30 актер театрального центра на Страстном Дмитрий Полденок проведет для посетителей мастер-класс по актерскому мастерству и покажет театрализованное представление. Часом позже там состоится мастер-класс по живописи от художницы Александры Федуловой, а сразу после книголюбы Лосинки пообщаются с писателем Владимиром Алениковым . Завершит программу киновикторина по экранизациям произведений Тургенева.

Адрес библиотеки — ул. Челюскинская, д. 2. Мероприятия «Библионочи» пройдут с 18.00 до 23.00. Вход свободный. (иб)