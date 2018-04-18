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В музее на Красноармейской проведут мастер-класс для юных авиаторов
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В музее на Красноармейской проведут мастер-класс для юных авиаторов 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Мастер-класс по моделированию проведут в Центральном доме авиации и космонавтики на Красноармейской улице в воскресенье, 22 апреля. Также школьникам расскажут о физике полета: дети узнают, почему самолет поднимается в небо и сколько у него крыльев. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Наши гости узнают, почему летает самолет. Все желающие смогут изготовить метательную модель своими руками, а затем забрать ее домой, — рассказал представитель администрации.
После занятия гости примут участие в викторине с призами.
Начало в 11.00. Мероприятие рассчитано на детей старше семи лет. Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBnVKcR0h_6.
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ РФ находится по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (мю)
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