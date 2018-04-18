В Екатеринбурге в рамках фан-феста FIFA пройдет музыкальный фестиваль

Илья Марков. ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости . Фан-зона чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге 8 июля станет площадкой масштабного музыкального фестиваля «Маяк», который пройдет в рамках Фестиваля болельщиков FIFA, сообщил журналистам руководитель дирекции городских праздничных мероприятий, директор центра культуры "Урал"

"Что касается фестиваля «Маяк», то люди, которые приедут в Екатеринбург на фестиваль, будут понимать, что могут захватить еще и просмотр зрелищных, рейтинговых матчей. Мне кажется, удачно, что «Маяк» пройдет ближе к финалу чемпионата мира по футболу", — сказал Марков.

На фестивале запланированы выступления Земфиры, Дельфина , групп «Сплин» и «Би-2». Помимо фестиваля 8 июля, в фан-зоне будут проходить и другие мероприятия. «Четырнадцатого июня группа „Чайф“ выступит на открытии перед матчем Россия-Саудовская Аравия… В основном мы сконцентрировали внимание на выходные: 16-17 июня, 23-24 июня, 30 июня-1 июля, 7-8 июля, 14-15 июля. Каждые выходные имеют некий свой контент», — отметил Марков.

По его словам, фестиваль болельщиков — это мероприятие, которое стало традиционным на чемпионатах FIFA. «FIFA уже не первый чемпионат устраивает такую историю, как фестиваль болельщиков FIFA фан-фест. Это мероприятие пользуется большой популярностью, потому что стадион может вместить не всех желающих, и очень, мне кажется, было правильное решение в свое время организовать совместный просмотр футбольных матчей на большом экране. Тем более что этот просмотр всегда дополнен какими-то развлекательными активностями, дополнительными эмоциями — не только от самого футбола, но и от некой общности», — сказал руководитель дирекции городских праздничных мероприятий.

Перед центральной сценой смогут комфортно разместиться для просмотра футбольных матчей и концертных выступлений около 17 тысяч человек.

По его словам, в Екатеринбурге организаторы стараются разнообразить фан-фест. Для посетителей будут организованы детская и игровая зоны, фудкорт. «Разумеется, много внимания уделяется безопасности — пожарным входам и выходам, подъезды, скорая помощь, постоянное дежурство. Все это запланировано», — подчеркнул Марков. К фан-зоне будут курсировать шаттлы.