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Как спастись от иксодовых клещей?
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Как спастись от иксодовых клещей? 

АиФ Ставрополье 43 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора по Ставрополью и Кабардино-Балкарии, основные профилактические меры в борьбе с иксодовыми клещами — это акарицидная обработка полей, лесов, пастбищ.
На 16 апреля 2018 года в медучреждения Ставропольского края по поводу присасывания клещей обратились 192 человека, в том числе 73 ребёнка. Это больше, чем было в этот же период прошлого года. Случаи заболевания крымско-геморрагической лихорадкой не зарегистрированы.
По данным управления ветеринарии края, обработали против клещей 59592 головы КРС. Это более 22,5% от числа поголовья.
Территориальные отделы краевого управления Роспотребнадзора выдали 183 предписания хозяйствующим субъектам о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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