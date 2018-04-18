Как спастись от иксодовых клещей?

Как сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора по Ставрополью и Кабардино-Балкарии, основные профилактические меры в борьбе с иксодовыми клещами — это акарицидная обработка полей, лесов, пастбищ.

На 16 апреля 2018 года в медучреждения Ставропольского края по поводу присасывания клещей обратились 192 человека, в том числе 73 ребёнка. Это больше, чем было в этот же период прошлого года. Случаи заболевания крымско-геморрагической лихорадкой не зарегистрированы.

По данным управления ветеринарии края, обработали против клещей 59592 головы КРС. Это более 22,5% от числа поголовья.