Творческие коллективы «Чайки» проведут в Соколиной горе открытые концерты

Мероприятия, открытые для посещения, пройдут в честь завершения учебного года.

Детские и взрослые коллективы Дома культуры «Чайка» АО « НПЦ газотурбостроения «Салют» порадуют горожан своими выступлениями. Уже 19 апреля стартуют отчетные концерты вокальной студии «Salute» под руководством Натальи Мавриной. В честь трехлетия хореографической студии «Создвездие», действующей под руководством заслуженной артистки РФ Натальи Просековой с участием концертмейстера, заслуженного работника культуры А. Малыгина будет дан праздничный концерт 21 апреля. Кроме того, 24 апреля состоится отчетный концерт «SMS Dance Studio» — его зрители смогут погрузиться в мир танцев Востока, Южной и Северной Америки.

Начало концертов «Salute» в 18:00, «Созвездия» — в 17:00, «SMS Dance Studio» — в 19:00. Вход свободный.

Фото: предоставлено Домом культуры «Чайка».