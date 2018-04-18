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Творческие коллективы «Чайки» проведут в Соколиной горе открытые концерты
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Творческие коллективы «Чайки» проведут в Соколиной горе открытые концерты 

Управа района Соколиная гора 40 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Мероприятия, открытые для посещения, пройдут в честь завершения учебного года.
Детские и взрослые коллективы Дома культуры «Чайка» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» порадуют горожан своими выступлениями. Уже 19 апреля стартуют отчетные концерты вокальной студии «Salute» под руководством Натальи Мавриной. В честь трехлетия хореографической студии «Создвездие», действующей под руководством заслуженной артистки РФ Натальи Просековой с участием концертмейстера, заслуженного работника культуры А. Малыгина будет дан праздничный концерт 21 апреля. Кроме того, 24 апреля состоится отчетный концерт «SMS Dance Studio» — его зрители смогут погрузиться в мир танцев Востока, Южной и Северной Америки.
Начало концертов «Salute» в 18:00, «Созвездия» — в 17:00, «SMS Dance Studio» — в 19:00. Вход свободный.
Фото: предоставлено Домом культуры «Чайка».
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