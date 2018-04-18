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«Двор как проезжая часть»: жители дома на Уктусской заблокировали подъезд к детскому саду
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«Двор как проезжая часть»: жители дома на Уктусской заблокировали подъезд к детскому саду 

e1.ru 40 минут назад
Фото: e1.ru
Жители домов на улице Уктусской заблокировали проезд через свой двор для родителей, которые водят детей в детсад № 73. Его здание расположено во дворе домов № 31 и 32, где родители проезжают и паркуют свои машины, когда привозят детей. Сейчас жильцы оставили родителям только проезд, предназначенный для спецтехники.
Этот район довольно оживлённый: рядом проходит улица Фрунзе с многочисленными офисами и госучреждениями. По словам родителей, припарковаться в окрестностях довольно трудно. И они вынуждены кружить по району в поисках хоть какого-нибудь пригодного места.
В ходе конфликта родителям детсадовцев удалось добиться установления публичного сервитута — разрешения для всех проезжать по этой дороге. Но проезд по-прежнему закрыт.
— Сначала незаконно установили ворота, мы с ними судились и выиграли, они начали ставить блоки, мы начали ставить машины подальше, — рассказала читательница E1.RU, одна из мам, чей ребёнок ходит в 73-й садик. — Они (жители дома. — Прим. ред.) протыкали нам колёса, откровенно занимались порчей имущества.
Последнее изобретение жильцов — доски с торчащими из них гвоздями. Их оппоненты боятся, что пострадать от таких препятствий могут дети.
В управляющей компании «Стандарт», обслуживающей дома на улице Уктусской, сообщили, что им известно об этой проблеме, но и понять жителей тоже можно.
— У жителей там дворовая территория, их двор используют как проезжую часть, не считаясь с тем, что там ограничение скорости и преимущество у пешеходов, — прокомментировали в пресс-службе УК «Стандарт». — С марта там установили публичный сервитут. Мы просили жителей пойти навстречу и пока не перекрывать проезд. Сейчас мы готовим обращение в администрацию Ленинского района с просьбой разрешить конфликт. Чтобы защитить интересы и жильцов, и родителей, мы просим рассмотреть возможность организовать парковочные карманы со стороны улицы Уктусской. Там есть широкий газон и есть место, где можно это сделать.
Это не единственный в Екатеринбурге случай, когда жильцы домов воюют с детскими садиками, перегораживая дворы. Подобная история несколько лет назад случилась в центре города на улице Юмашева.
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