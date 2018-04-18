Лекцию о семье прочитают в Северном Тушине

В Северном Тушине в четверг, 26 апреля, пройдет лекция «Семья и как в ней уцелеть». Ее прочтет психолог Людмила Ашихина.

— Мы побеседуем о том, почему даже в счастливой семье бывает так трудно, откуда вообще берутся семейные проблемы, как их «наследуют» дети, чтобы потом создать проблемы в собственной семье, и как все же можно остановить этот конвейер и что-то изменить к лучшему. А также речь пойдет о семейной тирании, пользе некоторых ссор, психологическом «разводе» с родителями и многом другом, — сообщили в пресс-службе филиала «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению.

Лекция пройдет по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 1, корп. 1. Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться на лекцию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 944-45-04.