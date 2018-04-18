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ТРК «ГУБЕРНИЯ» и ФК «Крылья Советов» запускают конкурс детских рисунков
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ТРК «ГУБЕРНИЯ» и ФК «Крылья Советов» запускают конкурс детских рисунков 

ТРК Губерния 33 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Творческие работы на конкурс «Я рисую футбол!» будут приниматься до 18 мая. Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» совместно с «Крыльями Советов» запускают конкурс детских рисунков, приуроченный к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России. К участию допускаются юные художники от 5 до 17 лет, чьи рисунки будут соответствовать следующим темам: «Чемпионат мира по футболу в Самаре», «Я играю в футбол», «Футбол объединяет». Важно, чтобы работы выполнялись детьми самостоятельно, без помощи родителей или педагогов. Жюри будет оцениваеть не только художественное мастерство, но и оригинальность задумки. Рисунки участников будут использованы в оформлении областного телеканала «Самарское губернское телевидение», а лучшие работы, безусловно, отмечены дипломами и ценными призами от партнеров конкурса — компании Pin&Vin и сети магазинов «Мои любимые игрушки». Подробные условия ищите в Положении о конкурсе.
Скачать положение о конкурсе
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