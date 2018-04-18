Культурный остров: Пять причин посетить Новую Голландию

Петербуржцам не нужна ни виза, ни загранпаспорт для того, чтобы попасть в Голландию, поскольку у них есть своя, Новая Голландия. «МИР 24» рассказывает о пяти причинах ее посетить.

Причина 1: Полюбоваться каналами

{} В XVIII веке здесь повсюду звучала голландская речь, а обстановка настолько напоминала иностранный порт, что это место прозвали Голландией. Позже это название закрепилось и за самим островом. Он образован рекой Мойкой, Адмиралтейским и Крюковым каналами. Как сюда попали голландцы? Дело в том, что во времена строительства Петербурга мечтающий о крепком российском флоте Петр I приглашал голландских корабельщиков для работ на верфях. Тогда он и велел создать остров в дельте Невы, где сушили лес и обрабатывали бревна.

Первые строения на острове появились в 1732 году. Это были склады для хранения корабельных материалов. Сначала здания были деревянными, но затем воинская комиссия решила сделать более крепкими — каменными.

Сейчас Голландия — это маленький зеленый уголок в центре Петербурга площадью два с небольшим гектара, где каждый кустик посажен и обработан вручную. Здесь вы сможете увидеть, как умело приспособили исторические постройки для отдыха и досуга современных горожан. Реконструкторы бережно отнеслись к романтической заброшенности острова. Фасады зданий мы видим так, как их нарисовал профессор архитектуры Валлен Деламот, а канал таким, каким его оставили бобры около десяти лет назад. По одной из городских легенд, они обитали на острове до того, как начались работы по реконструкции.

Среди зелени в центре Северной столицы бросил якорь фрегат «Петр и Павел». Детская площадка имитирует корабль в натуральную величину. Вообще-то на борт принимают только юных матросов от пяти до 15 лет, но и взрослым вход разрешен.

Причина 2: Побывать в здании бывшей тюрьмы

{} Вторая причина посетить Новую Голландию — «попасть за решетку» бывшей морской тюрьмы, где свой век коротали осужденные матросы.

Сейчас здесь проводят время не по принуждению, а по собственному желанию. В помещениях бывших камер можно отведать не пресную тюремную пищу, а национальные деликатесы. Например, израильские хумус и фалафель.

Также в Новой Голландии есть возможность познакомиться с последними модными тенденциями в исполнении российских дизайнеров и посетить букинистическую лавку, ассортимент которой подобрали работники одного из ведущих московских музеев современного искусства. Салон красоты, антикварный магазин… В общем, здесь собрано все, что бывшим заключенным в этой тюрьме только снилось.

Причина 3: Позаниматься танцами и йогой

{} В это трудно поверить, но на набережной реки Мойки в здании бывшей тюрьмы преподаватели обучают всех желающих батманам, плие и одновременно — технике дыхания. Идею такой смешанной студии прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева привезла прямиком из шумного Нью-Йорка.

«Каждый может совместно творить, заниматься, приобщаться. Неважно, профессионал вы или любитель. Даже если вы пришли впервые, хотите посетить мастер-класс — классический урок или современный», — сказала Вишнева.

В танцевальных залах преподают именитые хореографы. Поэтому если вы придете сюда, у вас будет возможность позаниматься плечом к плечу со звездами петербургского балета.

«Раньше танцовщику приходилось договариваться, чтобы попасть к педагогу в другой театр на занятие. Здесь такой необходимости нет. Следите за расписанием и занимайтесь с педагогами разных театров», — говорит премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов

Причина 4: Занимательный досуг для ребенка

{} Новая Голландия задумывалась также как и ежедневная образовательная площадка для взрослых. Однако таковой она стала и для детей. Здесь ребенок может попробовать себя в театральном искусстве, анимации, а также примерить роль создателя графических романов, то есть комиксов.

Школа креативных индустрий в Новой Голландии дает дополнительное образование детям. Занятия могут помочь определиться с будущей профессией или же просто развить творческие навыки.

«Мы выбрали самые популярные и востребованные направления деятельности, которые будут развиваться, и в которых через 10-15 лет будет наибольшее количество профессий. Музыка, анимация, архитектура, кино, звук», — сказала директор школы креативных индустрий Ольга Смирнова

В Голландию привозят работы лучших современных художников. Почти каждый месяц здесь проходят выставки. Для них выстроили отдельный павильон.

«Захожу в Новую Голландию, и мое сердце замирает. Потому что в этом острове есть какая-то магия. Я искренне надеюсь, что петербуржцы будут и дальше рады проводить там время, в том числе с детьми», — сказал директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов

На остров отправляются не только за новыми знаниями. В редкие дни, когда в городе солнце, здесь стоит устроить пикник на газоне или погулять по аллеям вдоль набережных. Кстати, на острове почти нет скамеек. Вместо них посетителям предлагают стулья, которые можно расставить как угодно.

На острове время летит незаметно. Здесь можно поиграть в экзотические игры. Например, в петанк, который в последнее время вошел в моду. При помощи метталических мячей можно не только проверить свою меткость, но и поддержать тело в форме.

Причина 5: Послушать живую музыку

{} По вечерам на Новой Голландии вдоль каналов и над водой зажигаются фонари, и остров демонстрирует себя в новом свете. Почти каждый вечер под открытым небом здесь проходят концерты, играет живая музыка. Вы можете послушать как современных исполнителей, так и симфонические оркестры с классической и авангардной музыкой.

С наступлением холодов концертная программа прекращается до следующей весны. Но все равно круглый год Голландия перенаселена петербуржцами, ведь это культурный остров в сердце культурной столицы.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ