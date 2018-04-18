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Коньковцы смогут совершить путешествие во Францию, не покидая района
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Коньковцы смогут совершить путешествие во Францию, не покидая района 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Воскресенье, 22 апреля, будет объявлен на Экомаркете днем Франции. Коньковцев приглашают совершить путешествие в эту удивительную страну неповторимой архитектуры и вечной романтики. Много интересного ждет и детей, и взрослых!
Путешествие начнется в 13.00. Всем известно, что Франция является законодательницей парфюмерной моды. Попробовать изготовить свой неповторимый аромат можно будет на мастер-классе. Франция славится своей особой кухней — еще один общеизвестный факт об этой стране. Конечно, на празднике не обойдется без кулинарных мастер-классов. Горожане будут готовить улиток и салат «Нисуаз».
Для ребят состоится мастер-класс по рисованию в стиле импрессионизма, после чего их посадят смотреть французские мультфильмы.
Кроме того, на протяжении всего праздника на Экомаркете будут звучать мелодии из французских мюзиклов, сыгранные на электроарфе, трубе и аккордеоне, и работать художница-шаржистка.
Чтобы принять участие в празднике, необходимо зарегистрироваться. Подробности можно узнать здесь.
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