Школьница из Городца заселилась в башню в Москва-Сити, чтобы построить новый шоу-бизнес с Тимати

Школьница из Городца Вероника Батракова попала в команду Тимати в реалити-шоу «Песни». Музыкант планирует превратить ее в звезду нового шоу-бизнеса. NN.RU рассказывал, что девушка понравилась продюсеру на первом прослушивании, где ее забраковал Максим Фадеев . Тимати разглядел в Веронике потенциал и даже взял ее к себе в команду без дополнительных испытаний.

Пока 17-летняя девушка вместе с 10 музыкантами из команды Тимати и 8 подопечными Максима Фадеева только заселилась в башню «Меркурий» в «Москва-Сити». Здесь они круглосуточно будут находиться под пристальным взглядом 50 камер и бороться за 5 млн рублей.

Все участники подписали контракты с продюсерскими лейблами. Некоторым участникам продюсеры сменили имена. Нижегородка выступает под псевдонимом Ronny, его ей оставили.

Новоиспеченные звезды получили первые задания от Тимати и Фадеева. По правилам реалити, в конце каждой недели будет проходить масштабный концерт, на котором участники покажут над чем работали в течение недели. На первом шоу Ronny выступит в дуэте с Наzимой. Девушки должны подготовить кавер на песню «Havana».

— Она такая же как я ответственная. Я знаю, что она будет работать, не будет спать. Думаю, она тоже рада, что споет со мной, — охарактеризовала Ronny напарница.