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Лекция «Пиратство: вчера, сегодня, завтра»
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Лекция «Пиратство: вчера, сегодня, завтра» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
«Дилетантские чтения» — совместный проект Исторического музея журнала — «Дилетант».
В гости к заместителю главного редактора журнала — Сергею Бунтману, придет историк и журналист Алексей Кузнецов с авторской лекцией. Тема лекции посвящена пиратству — явлению, безусловно, яркому, деятельному и не лишенному своей романтики.
Погрузившись в историческое развитие пиратства, его особенности правового регулирования, аудитория сможет найти ответы на многие вопросы: Что такое пиратство? Как оно зарождалось? Какова судьба самых известных пиратов мира? Как проходили самые громкие исторические судебные процессы над морскими разбойниками? Какие формы пиратства существуют сегодня и будет ли оно искренено в будущем?
Встреча рассчитана на всех, кому небезразлична история в ее научно-популярном освящении.
Стоимость билета: 700 рублей (льгот не предусмотрено)
Билеты можно приобрести онлайн или в кассах Исторического музея (Красная площадь, дом 1) и Музея Отечественной войны 1812 года.
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