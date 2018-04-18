Лекция «Пиратство: вчера, сегодня, завтра»

«Дилетантские чтения» — совместный проект Исторического музея журнала — «Дилетант».

В гости к заместителю главного редактора журнала — Сергею Бунтману , придет историк и журналист Алексей Кузнецов с авторской лекцией. Тема лекции посвящена пиратству — явлению, безусловно, яркому, деятельному и не лишенному своей романтики.

Погрузившись в историческое развитие пиратства, его особенности правового регулирования, аудитория сможет найти ответы на многие вопросы: Что такое пиратство? Как оно зарождалось? Какова судьба самых известных пиратов мира? Как проходили самые громкие исторические судебные процессы над морскими разбойниками? Какие формы пиратства существуют сегодня и будет ли оно искренено в будущем?

Встреча рассчитана на всех, кому небезразлична история в ее научно-популярном освящении.

Стоимость билета: 700 рублей (льгот не предусмотрено)

Билеты можно приобрести онлайн или в кассах Исторического музея (Красная площадь, дом 1) и Музея Отечественной войны 1812 года.