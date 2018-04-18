Мастер-класс «Веселая пластилинография» прошел в Доме культуры «Темп»

В минувший понедельник, 16 апреля, в творческой мастерской Татьяны Мустафиной, которая действует при Доме культуры «Темп», прошел мастер-класс под названием «Веселая пластилинография». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Это нетрадиционная техника лепки, которая выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по объему (барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. Вместе с педагогом участники мастер-класса сделали красивые цветы, забавных котов и необычных птичек, — рассказали в администрации ДК.

Отметим, что в «Темпе» регулярно проходят различные мастер-классы для детей. Следить за расписанием мероприятий можно на сайте учреждения.

Напомним, ДК расположен по адресу: Шенкурский проезд, дом 3А. (вт)