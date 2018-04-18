Ещё
Мастер-класс «Веселая пластилинография» прошел в Доме культуры «Темп»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастер-класс «Веселая пластилинография» прошел в Доме культуры «Темп» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувший понедельник, 16 апреля, в творческой мастерской Татьяны Мустафиной, которая действует при Доме культуры «Темп», прошел мастер-класс под названием «Веселая пластилинография». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Это нетрадиционная техника лепки, которая выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по объему (барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. Вместе с педагогом участники мастер-класса сделали красивые цветы, забавных котов и необычных птичек, — рассказали в администрации ДК.
Отметим, что в «Темпе» регулярно проходят различные мастер-классы для детей. Следить за расписанием мероприятий можно на сайте учреждения.
Напомним, ДК расположен по адресу: Шенкурский проезд, дом 3А. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Из двора на Мурановской улице вывезли брошенный автомобиль Фестиваль «ГТО на воде» прошел в школе №1413 В СВАО пройдет фестиваль любительских коллективов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение