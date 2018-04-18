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Матвиенко посоветовала уделять больше внимания региональным вопросам
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Матвиенко посоветовала уделять больше внимания региональным вопросам 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег уделять больше внимания региональным вопросам, особенно если проблемы касаются детской инфраструктуры.
Одна из важнейших задач Совета Федерации, напомнила она, это — приведение в порядок детских больниц и поликлиник. Соответствующая программа, разработанная в палате регионов, рассчитана на десять лет.
«Некоторые поликлиники и больницы в очень плохом состоянии», — отметила Матвиенко и добавила, что с сенаторами, которые представляют эти субъекты, предстоит отдельный разговор.
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