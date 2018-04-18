Матвиенко посоветовала уделять больше внимания региональным вопросам

Одна из важнейших задач Совета Федерации, напомнила она, это — приведение в порядок детских больниц и поликлиник. Соответствующая программа, разработанная в палате регионов, рассчитана на десять лет.

«Некоторые поликлиники и больницы в очень плохом состоянии», — отметила Матвиенко и добавила, что с сенаторами, которые представляют эти субъекты, предстоит отдельный разговор.