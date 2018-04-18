В Покровском-Стрешневе устроят литературный марафон

В библиотеке № 232 района Покровское-Стрешнево в рамках акции «Библионочь-2018» 21 апреля состоится литературный марафон «Книжная выдалась ночь!». Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.

— Мероприятия акции «Библионочь» будут проходить в библиотеке одновременно на нескольких площадках. Так, в литературной гостиной устроят литературно-музыкальную композицию «Портрет любви» с рассказом о женщинах — музах русских писателей. Для желающих проявить свои артистические таланты будут предложены совместные чтения вслух отрывков произведений русских писателей о любви, — пояснила Татьяна Иванова

В читальном зале дети и взрослые смогут принять участие в литературной интерактивной игре «Суперкниги». Игра будет проводиться в форме квеста. Затем состоится театрализованное представление с выступлением приглашенных артистов «Сказка оживает».

— В заключительной части мероприятия свои двери распахнет творческая мастерская с мастер-классами «Изостудия. Любовь в красках» и «Весне навстречу. Фантазийное панно». Все желающие смогут нарисовать своими руками настоящую картину, сделать прекрасное панно из фоамирана, гофрированной бумаги в технике скрапбукинг, — добавила Татьяна Иванова.

Гостям будут предложены прохладительные напитки и легкое угощение.

Напомним, библиотека № 232 располагается по адресу: 2-й Тушинский проезд, дом 8. Мероприятие пройдет с 19.00 до 23.00. Вход свободный.