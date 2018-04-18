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Полвека спустя: о событиях 1968 года расскажут в формате скринлайф
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Полвека спустя: о событиях 1968 года расскажут в формате скринлайф 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
«1968» — это своего рода «Намедни» по-зыгаревски, помноженный на ноу-хау Тимура Бекмамбетова. Формат скринлайф представляет собой фильмы, а теперь и сериалы, когда все действие происходит на экране. Мессенджеры, Skype, Google, аудио-сообщения и отправленные видео, эмоджи и звонки.
Целый мир, который Бекмамбетов превратил в прибыльную индустрию: его «Убрать из друзей», снятый в такой манере, собрал больше 60 млн долларов при бюджете лишь в 1 млн, а аналогичный «Профиль» про одиночество в сети заработал приз на последнем кинофестивале в Берлине. В работе у студии Bazelevs сейчас порядка 20 подобных проектов, и «1968» лишь один из них. Вот что говорит продюсер:
Тимур Бекмамбетов режиссер, продюсер «Это история про 1968 год. Про то, что случилось в этом году, ровно 50 лет назад, как мир пережил этот год. Мы до сих пор ощущаем влияние этого года, так как было очень много культурных событий в мире: случилась перестройка, появились новые фильмы, новые звезды, новые социальные отношения. Он будет в свободном доступе лежать, выходить будет еженедельно: об этой же самой неделе полвека назад».
Как это выглядит? Это идейное продолжение проекта «1917», где события революционного года разворачивались преимущественно в ленте социальной сети. Здесь все происходит в рамках мобильных приложений: Google стрит-вью, Uber, сторис в Instagram и даже звонки. Создатели посчитали, что так донести историю будет и проще, и интереснее, как будто все происходит прямо сейчас. Вот как отзывается о проекте директор по маркетингу и PR «Амедиатеки» Милана Богатырева:
Милана Богатырева директор по маркетингу и PR «Амедиатеки» «Наверное, проект можно назвать „машиной времени“, когда все исторические события 1968 года как будто происходят в наши дни. Хроника фактически представлена в виде того же экрана смартфона, который мог бы принадлежать Мартину Лютеру Кингу или Энди Уорхоллу. Сам по себе просто формат любопытный. Первая серия посвящена поп-звезде Эрта Китт, которая первая осмеливается открыто критиковать президента и его жену, за что подвергается затем публичной травле. Называют это „вертикальным видео с интерактивными элементами“.
Студенческая революция и пражская весна, война во Вьетнаме и гибель Гагарина, убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, рождение группы Deep Purple и премьера „Космической одиссеи“ — лишь немногое из того что случилось в 1968-м. Запланировано всего 40 серий, каждая всего по семь минут. Даже заскучать некогда.
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