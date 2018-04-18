В Казани создадут группу по борьбе с уличными протестами

«Молодая гвардия Единой России» создаст в Казани, Москве и других крупных городах группы для борьбы с уличными протестами. В их состав будут входить по 100-200 человек, заявил на пресс-конференции председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов

Активисты смогут за один или два часа приехать в любую точку города и выразить собственное мнение. За сутки возможен сбор до 1 000 и более человек.

МГЕР также планирует создать обучающие лагеря для этих групп. Занятия стартуют в мае. Давыдов пообещал, что активисты будут действовать в соответствии с законом, передает ТАСС

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