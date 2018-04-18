Презентация съемочных возможностей Москвы пройдет в рамках Каннского кинофестиваля

Фильм, сайт и фотопроект о съемочных возможностях Москвы представят на 71-м Каннском международном кинофестивале и кинорынке, который пройдет с 8 по 19 мая. Об этом журналистам сообщила генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

«На 71-м Каннском международном кинофестивале и кинорынке будет презентация фотопроекта, а также короткометражный фильм, которые будут демонстрировать съемочные возможности Москвы. Также будет представлен сайт на английском и русском языках, где можно будет найти базу данных продюсерских компаний, технических компаний, будет вся информация по получению визы в России, как обратиться в московскую кинокомиссию. Мы бы хотели развенчать мифы, что Москва — неудобный город для съемок», — сказала Е. Мцитуридзе.

В свою очередь, генеральный директор «Москино», ответственный секретарь московской кинокомиссии Светлана Максимченко, напомнила, что городская межведомственная комиссия по содействию съемок в Москве заработала с 2018 г.

«Мы в прошлом году в Каннах рассказывали о своих планах по созданию московской кинокомиссии, в тестовом режиме в течении 2017 г. работу проводили и в 2018 г. эту комиссию создали. 3 апреля уже прошло первое заседание, мы поддержали шесть кинокартин, завтра, 19 апреля, будет второе заседание», — пояснила С. Максимченко.