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Дети из Кузьминок стали лауреатами конкурса юных лингвистов
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Дети из Кузьминок стали лауреатами конкурса юных лингвистов 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Фестиваль юных лингвистов «Мир в XXI веке» проходил в Москве с 3 февраля по 30 марта. Учащиеся из Коллектива английского языка «Шаг за Шагом» Детской школы искусств «Центр» района Кузьминки, преподаватель Ирина Бовина, показали высокий уровень освоения программы во всех конкурсных номинациях. Участвовали 11 человек, обладателями наград стали: в номинации «Сценическое искусство. Вокал»: Невский Д. — лауреат 1 степени, Родионова В. — лауреат 2 степени, Абрамова Н. — дипломант.
В номинация «Конкурс чтецов»: Манохин В. — лауреат 1 степени, Харитонова В. — лауреат 2 степени, Синякова Д. — дипломант. В номинации «Олимпиада» Хмылова Т. стала лауреатом III степени. (вт ()
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