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В Петербурге мужчина разрубил прилавок мечом после отказа продать спиртное
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В Петербурге мужчина разрубил прилавок мечом после отказа продать спиртное 

Газета.Ru 21 минуту назад
Представители вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который разрубил прилавок магазина на улице Достоевской после отказа продать ему спиртное.
"Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в продуктовом магазине, расположенном в доме N23 на улице Достоевского, неизвестный гражданин громит прилавки мечом. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с мечом в руках. Гражданин был обезоружен и доставлен в 28 отдел полиции", — говорится в тексте официального сообщения.
В данный момент устанавливается сумма нанесенного ущерба, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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